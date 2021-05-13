В эпоху развития цифровизации все большую популярность набирают электронные библиотеки. Несмотря на то, что количество авторов и книг увеличивается, мир постепенно отходит от привычных стандартов – на смену печатным изданиям (книги, газеты, журналы) приходят электронные.

Сейчас у людей остается меньше времени на чтение, и они предпочитают читать в метро, пробках, во время перерывов в учебе или работе. Смартфон, планшет или ноутбук являются отличными помощниками, поскольку с данных платформ можно практически из любого места выйти в интернет, зайти в онлайн-библиотеку и почитать что-то, либо скачать.

Мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными мировыми и отечественными электронными библиотеками. Начнем знакомство с международных сервисов.

xReed.ru

Является самой крупной российской бесплатной онлайн-библиотекой. Все книги доступны для чтения в режиме онлайн и скачивания в 8 форматах. Регистрация по желанию, но у зарегистрированных пользователей появляются несколько полезных преимуществ.

Адрес электронной библиотеки — https://xReed.ru Помимо русского языка книги доступны на 7 европейских, включая украинский. В настоящее время здесь представлено более 335 000 книг от 90 476 авторов.

MyBook

В России это наиболее крупная электронная библиотека. Но, в отличие от предыдущей, она является платной. В декабре 2012 года проект вышел в свет, предоставляя доступ к чтению онлайн-книг. Со временем в электронной библиотеке стали появляться аудиокниги, сервис выпустил приложения для смартфонов. Сейчас читать и слушать книги можно только по подписке. Однако есть свободный доступ для классических произведений.

Адрес крупнейшей российской электронной библиотеки — https://MyBook.ru Сейчас здесь около 322 000 произведений различных жанров. Примерно четверть книг доступна бесплатно при регистрации, которая является обязательной. Библиотека позволяет сотрудничество путем размещения своей книги. На портале опубликованы книги 93 711 авторов.

Anybook

Электронная библиотека, предоставляющая доступ читателям к 335 738 произведениям. Здесь можно прочитать классическую литературу и мировые бестселлеры. Чтобы получить доступ к книгам, необходимо пройти простую регистрацию.

Адрес книжного портала расположен на странице https://anybook.one/ru Во время использования электронной библиотеки пользователь может зарабатывать баллы, влияющие на его рейтинг. Портал имеет удобный интерфейс. А почти 300 000 книг можно читать абсолютно бесплатно.

Europeana

Крупнейшая оцифрованная библиотека Европы, для которой важнейшей задачей является обеспечение доступа к сканам книг, в которых отражаются все европейские культурные аспекты. Сервер сотрудничает с тысячами европейских музеев и архивов. 20.11.2008 г. – начало проекта.

Сервер библиотеки располагается в Нидерландах, а книги можно почитать почти на всех языках европейского континента. Сервис располагается по адресу europeana.eu и не требует регистрации. Здесь можно ознакомиться с 10 млн. культурных и научных артефактов.

Google Книги

Электронный сервис, предоставленный компанией Гугл. Здесь можно найти более 25 млн. оцифрованных книг из самых крупных библиотек Соединенных Штатов Америки.

Гугл запустил электронный портал в октябре 2004г. Адрес одной из крупнейших мировых онлайн-библиотек — books.google.com. Сервис доступен на большинстве мировых языков, включая русский. Регистрация в сервисах Google не обязательна для просмотра и цитирования книг, которое можно делать с помощью самой библиотеки. Это стало доступным благодаря самому высокому качеству оцифровки. Сотрудники Гугла и библиотек вручную переворачивали и сканировали каждую страницу.

Open Library

Расположенная по адресу openlibrary.org онлайн-библиотека является электронным проектом, цель которого сделать для всех опубликованных книг свою страницу в интернете. Информация предоставляется на основных европейских языках, а регистрация совершенно бесплатна и не вызывает сложностей.

Некоммерческий проект стартовал в 2006 году Аароном Шварцем и частично спонсируется грантами Калифорнийской библиотеки. Сейчас в проект загружено более 20 миллионов материалов, из которых полтора миллиона – книги. Также есть книги в аудиоформате, что позволяет слушать людям с ограниченными возможностями. Ознакомиться с материалами можно по ссылке openlibrary.org.

Gallica

Французы собрали огромную электронную библиотеку, состоящую из архивов. Здесь можно узнать историю европейского средневековья, исследовать карты того времени. Библиотека появилась в 1997 году с целью цифровизации бумажного формата в цифровой и повышения доступности материалов для обычных людей.

Ознакомиться с информацией можно на английском, французском, итальянском, испанском, немецком и португальском языках. В настоящее время на сайте 8 461 164 материала. Ознакомиться с цифровыми архивами можно по ссылке gallica.bnf.fr. Регистрация не обязательна.

Гутенберг

Один из старейших проектов, который оцифровывает и собирает различные мировые произведения литературы, которые не защищены авторскими правами. Его создал Майкл Харт в декабре 1971 года. Самым распространенным языком проекта является английских, но встречаются французский, немецкий, нидерландский. «Гутенберг» — одна из немногих популярных мировых электронных библиотек, где можно прочитать тексты на русском языке.

Проект расположен по адресу gutenberg.org. Регистрироваться здесь необязательно. Сейчас на сайте можно ознакомиться с 58 000 текстов.

Всемирная цифровая библиотека

Библиотека Конгресса США в середине нулевых решила создать глобальный проект, в который соберет цифровые версии наиболее ценных исторических и культурных материалов человечества. 21.04.2009 г. библиотека заработала. К ее созданию приложила руку Российская национальная библиотека.

Адрес проекта в сети Интернет — wdl.org. Он доступен на многих языках мира, в том числе и на русском. Здесь представлено более 19 147 объектов, включая книги, фотографии, манускрипты и многое другое. Чтобы скачать произведения национальных библиотек разных стран регистрироваться не нужно.

Ниже расскажем о русскоязычных онлайн-библиотеках.

Национальная электронная библиотека

Задачей создания НЭБ является предоставление доступа отечественным пользователям к материалам, которые размещены в российских объектах культуры. 17.12.2008г. Российская национальная библиотека совместно с государственной создали электронный портал.

Онлайн-проект находится на rusneb.ru. Сейчас в библиотеке можно ознакомиться с более 5 млн. произведений. Сайт позволяет ознакомиться с отечественной культурой, природой и историей. Для чтения произведений с авторским правом требуется специальное приложение.

Библиотека Мошкова

Образованная 1.03.1994г. одна из старейших онлайн-библиотек отечественного интернета. Ее основал Максим Машков, а оцифрованные книги в нее могут добавлять обычные пользователи. Библиотека расположена по адресу lib.ru.

На данный момент проект насчитывает более 58 000 материалов. Здесь можно прочитать художественные и нехудожественные произведения. Для их просмотра и чтения регистрация не обязательна.

Библиотека Альдебаран

12.06.2002г. появилась одна из крупнейших онлайн-библиотек российского интернета. До последних лет она носила звание лучшей отечественной электронной библиотеки. Основное направление материалов – развлекательные.

Ознакомиться с информацией, предоставляемой библиотекой, можно по адресу aldebaran.ru. Регистрация на сайте не обязательна. В библиотеке представлено более 50 000 книг от 11 465 авторов. Здесь можно скачивать книги в самых популярных форматах. Если книга защищена авторскими правами, то сайт даст прочитать ее анонс и предоставит ссылку для покупки из онлайн-магазина.

Либрусек

Онлайн-библиотека появилась в 10.06.2007г. в качестве бесплатного проекта. Однако, уже через два года стала работать на коммерческой основе. Книги возможно прочитать по адресу -lib.rus.ec.

Регистрация на сайте не обязательна, но без нее не получится разместить собственные произведения. В настоящий момент насчитывается более полутора миллиона пользователей, 241 000 произведений и 121 000 авторов. Читать книги можно в онлайн-режиме. Также доступно скачивание в нескольких популярных форматах.

BookFi.org

3.01.2010 магистры «Санкт-Петербургского государственного университета» представили проект собственной разработки, целью которого является создание самой полной электронной библиотеки русскоязычного интернета. У портала некоммерческое направление, однако сейчас существует переадресация на Литрес.

Сайт располагается по адресу bookfi.net и функционирует на русском, украинском и английском языках. В составе электронной библиотеке содержится почти миллион книг и журналов.

Колхоз

Расположенная по адресу http://nozdr.ru/biblio/kolxoz электронная библиотека «Колхоз» представляет собой собрание естественнонаучной литературы. На сайте представлено 59 000 книг, журналов, которые разбиты по 484 папкам.

Электронная библиотека появилась в 2004 году.

Нотная библиотека classON

Самая крупная библиотека с нотами в России. Ее содержание в основном состоит из учебных программ и произведений, использующихся в музыкальном образовании детей. Портал является абсолютно бесплатным.

Портал содержит более 90 000 нотных страниц по всем музыкальным жанрам и специальностям. Отлично подойдет для самообразования и дополнительной помощи к основной музыкальной учебной программе.

Крупнейшая нотная библиотека находится по адресу http://www.classon.ru/.

Author.today

Представляем вашему вниманию социальную сеть, объединяющую писателей, авторов, иллюстраторов. На этом онлайн-портале можно знакомиться с творчеством русскоязычного мира, выкладывать свои произведения. На сайте есть платные и бесплатные возможности.

Чтобы попасть на сайт, нужно перейти по ссылке https://author.today/. На данный момент в социальной сети более полумиллиона читателей и 12 907 авторов. На сайте размещено 4 084 книги. При добавлении своего произведения авторские права на него остаются у писателя.

Флибуста

Онлайн-библиотека на русском языке открылась 8.10.2009г. В настоящее время существует несколько адресов электронного портала, среди которых основным является flibusta.is. С территории России и Казахстана для доступа к электронной библиотеки придется обходить запрет. Однако портал является одним из лучших в русскоязычном сегменте интернета.

В настоящее время на сайте более 1 026 тыс. зарегистрированных пользователей. Электронный портал предоставляет для чтения более 448 660 книг от более чем 163 752 авторов. На портале можно скачивать книги на русском, украинском и белорусском языке без регистрации. Для произведений на других языках придется зарегистрироваться. Доступно 6 форматов для скачивания, среди которых популярные .fb2 и .txt.

Библиотека мастеров интеллектуального труда

Смысл создания электронной библиотеки состоит в генерации знаний авторов и обмене ими с другими пользователями. Этот частный проект призван помогать людям, занимающимся интеллектуальным трудом.

Чтобы попасть на сайт, нужно перейти по ссылке https://inlibrary.ru/dashboard. «Библиотека Мастеров» помогает с публикацией книг и статей, приобретением произведений. Электронный портал был зарегистрирован 20.01.2015г. Для чтения книг и публикации своих трудов обязательна регистрация.

Руниверс

Факсимильная библиотека расположена по адресу runivers.ru. Портал предлагает читателям ознакомиться с книгами, издаваемыми на рубеже позапрошлого и прошлого веков. Основными собраниями являются труды по философии, истории, различные карты и фотографии тех времен.

В настоящее время в библиотеке доступно 1510 изданий и 5140 томов. Сайт появился в 2009 году. Своей целью факсимильная электронная библиотека называет свободное обеспечение доступа людям к первоисточникам, находящимся только в самых крупных государственных архивах. Каждый, кому интересна история и культура отечества, но у кого нет возможности попасть в крупнейшие российские библиотеки, может найти интересующие материалы на этом сайте.

Для того, чтобы прочитать или скачать книгу, атлас, карту или историческую фотографию, не нужно регистрироваться.

FictionBook

Электронный портал появился 8.01.2003г. благодаря Дмитрию Грибову. В составе электронной библиотеки содержится более 10 000 книг от 3 000 писателей. Адрес электронной библиотеки -fictionbook.ru. Стоит отметить, что это первый русскоязычный портал, который основан на формате .fb2.

Чтобы скачать или прочитать книгу, не нужно регистрироваться. Здесь также доступны аудиокниги. Коллекция произведений постоянно пополняется.